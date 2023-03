Pizza e motorino, il post social del Porto che ha fatto infuriare i tifosi dell'Inter

PORTO (PORTOGALLO) - Sale l'attesa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter , con i nerazzurri in vantaggio 1-0 in virtù del successo di San Siro firmato Lukaku. Al "do Dragao" Inzgahi cerca la qualificazione ai quarti contro la squadra dell'ex compagno ai tempi della Lazio Conceiçao, caricata sui social dal post del club portoghese che ha fatto infuriare i tifosi interisti.

Il post con pizza e motorino

Il Porto ha condiviso su Twitter e Instagram una foto per caricare i propri tifosi in vista del match da dentro o fuori contro l'Inter. L'immagine raffigura alcuni giocatori di Conceiçao e in primo piano campeggia un cuoco italiano su un motorino con un vassoio tondo per la pizza. Lo chef ha la sciarpa nerazzurra intorno al collo, mentre sul vassoio è disegnato lo stemma dell'Inter. Il post ha fatto infuriare i sostenitori interisti: "Noi non siamo napoletani", ha scritto qualcuno, totalmente contrariato dalla scelta del Porto di rappresentare in questo modo i nerazzurri. La sfida tra Porto e Inter è già cominciata sui social.