Porto, Conceicao: "Inter? Piena di giocatori forti, ecco come la affronterò"

PORTO (PORTOGALLO) - "Sarà una partita equilibrata, molto difficile, contro una squadra ricca di ottimi giocatori. Conosciamo il nostro avversario ma soprattutto sappiamo bene cosa siamo capaci di fare. Vogliamo essere intensi, bravi nel pressing, aggressivi e, soprattutto, intelligenti". Così il tecnico del Porto Sergio Conceiçao presenta in conferenza stampa il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Inter . L'allenatore dei ' Dragoes ' dichiara di aver preparato la partita "in accordo con quelle che sono le nostre caratteristiche di squadra. In queste partite di altissimo livello dobbiamo giocare come sappiamo, nel modo in cui ci sentiamo più a nostro agio. Se ci adattassimo troppo al nostro avversario, le cose potrebbero non andare bene come vogliamo. Siamo a metà partita". Poi lancia il guanto di sfida contro il suo ex compagno di squadra alla Lazio , Simone Inzaghi : "Abbiamo 90 minuti per provare a ribaltare il risultato ma per farlo dovremo essere intelligenti nell'arco del match. Sarà importante non andare all'assalto, servirà essere pazienti e con la giusta aggressività".

Conceicao: "Le partite non sono mai uguali". Sui singoli dell'Inter...

Il tecnico del Porto annuncia che Joao Mario sarà indisponibile - "Domani sera non ci sarà" - e non dà indicazioni sulla coppia offensiva che prova a mettere in apprensione la retroguardia di Inzaghi: "Taremi-Toni Martinez? "Vedremo chi partirà dall'inizio e chi no e se lo faranno insieme". Poi Conceicao illustra quelle che potrebbero essere le differenze rispetto al match di andata giocato a San Siro: "Le partite possono essere simili, ma non saranno mai uguali - sentenzia il tecnico dei 'Dragoes' -. Dipenderà anche dai giocatori che scenderanno in campo nell'Inter, per esempio credo ci siano dubbi sulla presenza o meno di Skriniar. Non so se giocherà Dumfries, se ci sarà Gosens. Poi davanti hanno Dzeko, Lukaku e Lautaro, di questi ne giocheranno solo due. Poi dipenderà dalla strategia che adotteremo noi" Le sconfitte dell'Inter potranno influire sul risultato? Tutte le sconfitte sono pesanti per un club abituato a vincere come l'Inter. Le partite di Champions però sono diverse, a livello mentale i problemi dal ko in campionato non entreranno in campo domani"

Conceicao glissa sul futuro: "Non ci penso"

Alla domanda se il suo stile di gioco si possa adattare alla Champions League e ai più importanti campionati continentali, Conceicao glissa, soprattutto in ottica futuro: "Non ci penso. La mia crescita ha a che fare con le sfide che abbiamo ogni giorno, con la qualità dei giocatori, con i cambiamenti della rosa anno dopo anno. Io cerco di non guardare quello che piace a me ma di studiare un sistema che possa estrarre il potenziale massimo dei giocatori. Questo è ciò che fa crescere un allenatore". Poi sul calcio italiano aggiunge: "Se mi chiedete quale calcio mi piace di più rispondo quello tedesco, non mi fa venire sonno. Poi ho grande passione per l'Italia, è lì che ho vissuto i momenti più belli della mia carriera da calciatore e per questo ho un legame forte con l'Italia".