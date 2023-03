Porto-Inter, probabili formazioni

PORTO - In casa Porto non ci sarà Otavio, espulso nella gara d'andata. Indisponibili Mexeido e Joao Mario. Conceicao pronto a giocarsi la carta Toni Martinez dall'inizio in coppia con Taremi in attacco. A centrocampo Uribe ed Eustachio centrali con Galeno e Franco laterali. Davanti a Diogo Costa agiranno Pepe e Marcano, con Pepê e Zaidu terzini. Inzaghi perde Gosens per un risentimento al gemello mediale. Skriniar è recuperato, ma parte dalla panchina. Nel 3-5-2 dell'Inter ritrova posto Dimarco dal 1' a sinistra, con Dumfries a destra. In mezzo ecco Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Darmian, Acerbi e Bastoni il terzetto difensivo davanti ad Onana. In attacco con Lautaro Martinez c'è Dzeko, favorito su Lukaku.