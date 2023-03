Glasner ha un piano preciso e avvisa Spalletti: "Ecco come fermeremo il Napoli"

Oliver Glasner ci crede. Nonostante il 2-0 dell'andata, l'Eintracht Francoforte tramite le parole del suo allenatore fa sapere che farà di tutto per ribaltare il risultato e conquistare il pass per i quarti di finale di Champions League. Esiste un piano preciso per la qualificazione: "Abbiamo pensato a cosa può essere funzionale contro il Napoli. Pressano in maniera molto aggressiva e all'andata non siamo stati velocissimi. Abbiamo rivisto la partita, fino al 60' il Napoli ha avuto molto possesso palla e ha sfruttato al massimo i nostri errori".