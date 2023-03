All'Etihad Stadium non c'è storia: Pep Guardiola conquista i quarti di Champions League ai danni del Lipsia. L'equilibrio dell'andata (chiusa 1-1) aveva fatto credere ai tedeschi di poter provare a combattere ad armi pari contro il colosso Manchester City. I tedeschi hanno non avevano considerato il fattore Haaland. Il norvegese è disumano: segna 5 gol e permette ai suoi di vincere per 7 a 0 grazie anche alle reti di Gundogan e De Bruyne, che completano il rotondo successo.