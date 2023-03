Napoli-Eintracht, dove vederla in tv e in streaming

Partita: Napoli-Eintracht

Orario partita: 21

Napoli-Eintracht, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Maradona di Napoli e sarà trasmesso in diretta su Prime Video..

La sfida Napoli-Eintracht sarà visibile su Prime Video e sarà possibile guardare il match in diretta TV scaricando l'app di Amazon Prime Video su Smart TV e su una Console di gioco, oltre che su Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

In palio ci sono i quarti di finale di Champions, traguardo mai raggiunto dal Napoli. Si parte dal 2-0 a favore degli azzurri, che hanno vinto la gara di andata con le reti di Osimhen e Di Lorenzo. L'unico precedente in trasferta dell'Eintracht Francoforte contro il Napoli è terminato con una vittoria per 1-0, nel dicembre 1994, negli ottavi di finale di Coppa UEFA. Qui le probabili formazioni.

