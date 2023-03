Real Madrid-Liverpool, probabili formazioni

MADRID - Nel Real Ancelotti ha recuperato Benzema, assente nell’ultima di campionato contro l’Espanyol: "Karim è al 100% e non vede l’ora di giocare la partita, ci servono giocatori d'esperienza come lui", ha dichiarato il tecnico. Torna tra i convocati anche il terzino Mendy. Nel Liverpool ancora indisponibile Luis Diaz, difesa a 4 con Alexander-Arnold, Konatè, van Dijk, Robertson. Out anche Thiago Alcantara.