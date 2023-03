Scontri Napoli-Eintracht, incendiata auto della polizia

NAPOLI - Ore di tensione e massima allerta per i vicoli del centro storico di Napoli. Centinaia di tifosi dell'Eintracht Francoforte stanno mettendo letteralmente a ferro e fuoco alcune strade della città, scontrandosi con le forze dell'ordine e accanendosi su cassonetti ed esercizi commerciali, creando il panico tra passanti ed esercenti. In via Calata, Trinità Maggiore, nel cuore della città, data alle fiamme un'auto della Polizia e altre due gravemente danneggiate. Le Forze dell'Ordine stanno convogliando come possibile i tifosi tedeschi sui mezzi pubblici messi a disposizione dall'Anm, l'azienda di trasporto cittadina, presi però subito di mira dalla sassasiola dei sostenitori del Napoli, accorsi per farsi giustizia sommaria.