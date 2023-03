Diretta Real Madrid-Liverpool: ora LIVE la partita di oggi

MADRID - Al Santiago Bernabeu il Real Madrid di Ancelotti riceve la visita del Liverpool di Klopp nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata ad Anfield ampio successo dei Blancos (2-5 il risultato finale). Questa di stasera sarà la gara numero 300 del Real Madrid in Champions League, almeno venti più di qualsiasi altra squadra a partire dal 1992.

19:59

I numeri di Benzema

L'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, ha segnato 19 gol nelle ultime 19 presenze nella fase a eliminazione diretta di Champions League. Il bomber francese e Pallone d'Oro 2022 è anche il giocatore che ha segnato più reti al Liverpool nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League (ben sei).

19:56

Alcune statistiche su Real Madrid-Liverpool

Il Liverpool è una delle quattro squadre inglesi ad aver vinto in casa del Real Madrid nelle competizioni europee, insieme ad Arsenal, Manchester City e Chelsea. I Reds hanno perso però le ultime due gare esterne contro i Blancos, dopo la vittoria di misura per 1-0 nel febbraio 2009. Il Liverpool è una delle sole quattro squadre ad aver superato un turno di Champions League dopo aver perso all'andata con almeno tre gol di scarto. I Reds ci riuscirono contro il Barcellona nella semifinale 2018-19 (0-3 in trasferta, 4-0 in casa).

19:41

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Liverpool

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner; Salah, Gakpo, Diogo Jota; Nuñez. Allenatore: Jurgen Klopp.

Madrid, Stadio Santiago Bernabeu