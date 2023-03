Napoli-Eintracht, dopo gli scontri la Polizia fa una scoperta inquietante

NAPOLI - Mentre l'ordine è stato ristabilito ed è iniziata la conta dei danni nel centro storico di Napoli, alcuni video presenti in rete rivelano un particolare inquietante: nel corso del sopralluogo in Piazza del Gesù, teatro degli scontri più violenti, da parte degli investigatori della polizia, sarebbe stata rivenuta sul selciato addirittura una pistola, recuperata e messa in sicurezza da un agente in borghese. Ora i rilievi e gli accertamenti, che avrebbero già confermato che l'arma era appartenente alle forze dell'ordine, evidentemente perduta nella dinamica degli scontri.