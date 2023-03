Napoli-Eintracht, anche dietro questi scontri i gemellaggi internazionali

ROMA - Le scene di devastazione piovute dalle vie del centro di Napoli , ieri, lasciano un segno sull’impatto emotivo, tanta rabbia e sgomento. Dietro quelle scene, però, ci sono dinamiche note da tanto tempo. I vecchi gestori dell’ ordine pubblico , quelli post tessera del tifoso per intenderci, sostenevamo che il loro compito doveva essere quello di prendere in carico le situazioni critiche e gestirle, per non dare segnali di debolezza . Quel che conta, in questo momento, è che il denominatore comune che alimenta la scintilla dei confronti ultrà parte sempre più da fatti che esulano l’evento sportivo in sé e affondano le radici in rapporti compromessi tra gruppi e, sempre più, gemellaggi internazionali. Ecco l’aspetto cruciale, quello che rischia di far ingigantire gli effetti delle dinamiche alimentate dalla parte meno sana del mondo ultrà (perché se ne riconosce anche l’esistenza di una parte sana): una dimensione europea degli atti di violenza.

La ricostruzione