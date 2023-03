Hubner applaude Napoli, Inter e Milan: “Incrocio italiano ai quarti? Spero di no”

“Il Napoli ha fatto un grandissimo un campionato e merita di vincerlo. Le altre hanno fatto diversi passi falsi, per come sta giocando credo meriti di vincere”. Lo ha detto Dario Hubner nel corso della fiera Enada Primavera 2023, a Rimini, dove è stato ospite nello stand Stanleybet. L'ex attaccante ha anche commentato la situazione delle squadre italiane in Champions League, dove Inter, Milan e Napoli hanno conquistato i quarti di finale: “Avere tre squadre italiane ai quarti è un orgoglio per il nostro calcio - ha proseguito l'ex attaccante ad Agipronews - Non spererei in un incrocio italiano ai quarti, ma piuttosto che due vadano in semifinale per poi incontrarsi, così da avere almeno una squadra in finale”.