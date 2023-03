Sorteggi Champions League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli

ROMA - La Champions League entra nella fase finale. Sono rimaste in otto a contendersi il trofeo più ambito a livello europeo e tra queste ci sono tre italiane: Milan , Inter e Napoli . Tutto pronto per stabilire gli ultimi accoppiamenti: nel dettaglio, tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei quarti di finale.

Il regolamento

Nel sorteggio dei quarti difinale di Champions League, non sono previste teste di serie e le italiane oltre alle big (Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City e Benfica) possono anche essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Possono affrontarsi inoltre, squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Champions League 2022/23: verranno stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà "in casa", pro forma, la finale in programma allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

Le squadre qualificate ai quarti di finale

MILAN

INTER

NAPOLI

Benfica

Chelsea

Bayern Monaco

Manchester City

Real Madrid





Quando e dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Il sorteggio dei quarti di Champions League sarà visibile a partire dalle ore12 su Sky Sport 24 e sarà anche trasmesso in chiaro sul Canale 20. In streaming invece su Amazon Prime Video, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale dell'UEFA. Si potrà assistere all'evento da pc, smartphone e tablet tramite l'app dedicata (Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Amazon Prime Video) o collegandosi da browser ai siti ufficiali (Mediaset Infinity, UEFA.com, Amazon Prime Video). Amazon Prime Video è visibile anche su smart tv grazie all'applicazione, fruibile anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Quarti di finale, le date

Le partite di andata si giocano martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile.