Napoli, destinazione Istanbul

Hanno fame. Fame di arrivare. Al netto della maggior classe, della migliore dotazione atletica, della più ampia varietà degli schemi, ciò che fa del Napoli una squadra imbattibile è l’umiltà. È l’umiltà di Kim che perde palla in un contrasto sulla sua tre quarti e va in pressing su due avversari diversi fin quando non la riprende. La sua implacabile determinazione è la metafora di un gruppo di outsider che fortissimamente vuole trasformarsi in un gruppo di top player. C’è un collante motivazionale tra gli azzurri che Spalletti sta portando sul tetto d’Italia e d’Europa: è la coscienza di quanto questa esperienza possa trasformare la propria carriera in un modo inaspettato e irreversibile. È una convinzione condivisa, che per molti suona come una rivincita. La gran parte degli indomabili azzurri viene da Paesi e campionati abituati a guardare al calcio dal basso in alto: Slovacchia, Albania, Sud Corea, Camerun, Nigeria, Georgia, Messico. Così il miracolo Napoli è la somma di tante scommesse individuali sulla possibilità di rovesciare il destino. È una sfida che non avrebbe potuto avere una leadership più azzeccata: Spalletti è il tecnico più creativo e visionario del campionato italiano, ma anche il più insoddisfatto, perché fin qui quello che, tra i big, ha vinto di meno. A sessantaquattro anni, la sua parabola sportiva fa di questa cavalcata trionfale la revanche dell’ultimo miglio.