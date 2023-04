Benfica-Inter dove vederla in tv

Partita: Benfica-Inter

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

Pay TV Streaming: Sky Go, NOW e Mediaset Infinity

Benfica-Inter orari e canali

Benfica-Inter, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma allo stadio Da Luz di Lisbona e sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e Sky Sport Uno.

Dove vedere Benfica-Inter in diretta TV

Benfica-Inter, sarà trasmesso da Canale 5 e Sky Sport, ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Benfica-Inter dove vederla in streaming

La partita tra Benfica e Inter di Champions League sarà visibile anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go a loro dedicato; un'altra opzione è la piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di un abbonamento. Gratuitamente, lo streaming di Benfica-Inter sarà disponibile su Mediaset Infinity, raggiungibile tramite app e sito: basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento in diretta.

Benfica-Inter in Diretta: la cronaca

Benfica e Inter si affrontano nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Sarà il quarto incontro tra i lusitani e i nerazzurri in competizioni europee e il primo dagli ottavi di finale della Coppa UEFA 2003-04. Il Benfica non ha vinto alcuno dei precedenti tre, registrando un pareggio e due sconfitte. L'unico precedente tra Benfica e Inter tra Coppa dei Campioni e Champions League risale al 1965, quando la squadra italiana vinse 1-0 nella Finale giocata al Giuseppe Meazza. Agli ottavi il Benfica ha avuto la meglio sul Club Brugge, mentre l'Inter ha eliminato il Porto.

Benfica-Inter, probabili formazioni

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Verissimo, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Goncalo Ramos. Allenatore: Schmidt.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra).

ASSISTENTI: Burt-Bennett (Inghilterra).

IV UOMO: Brooks (Inghilterra).

VAR: Van Boekel (Olanda).

AVAR: Attwell (Inghilterra).

Benfica-Inter segui la diretta sul nostro sito