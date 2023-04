Tra Pioli e Spalletti tutto ruota intorno a Diaz

NAPOLI - Annodandosi il fazzoletto, per ricordarsi quel giorno, si può restare sospesi con la testa nell’aria e pensare: ne hanno fatte tante, e quante, Pioli e Spalletti, ed ora che sono arrivati al dunque, alla madre e al padre di tutte le partite, più che scegliere sarà indispensabile decidere (e bene), perché poi non ci sarà un domani. La memoria è un labirinto però viene più facile (elementare, Watson), ripensare al 2 aprile, a quello 0-4 che può avere lasciato qualche scoria nella testa del Napoli ed alimentato l’autostima nel Milan: ma è stata solo e soltanto una partita, nella quale la capolista non c’era - e se c’era si era concessa una distrazione - e i campioni d’Italia, invece, si sono reimpossessati di se stessi. Però Brahim Diaz è stato un fattore a destra, lo sa Pioli e lo ha imparato Spalletti; e pure Bennacer ha inciso, eccome, andando a soffocare Lobotka; mentre Krunic, in silenzio, s’è adagiato su Zielinski, ha formato la cerniera o ha provveduto a sistemare il mastice laddove servisse. Dieci giorni sono tanti e anche pochi, questa è tutta un’altra storia, c’è dentro energia nuova, entrano motivazioni magari scomparse, contengono le tracce di un calcio che appartiene per intero ad entrambe: quel Napoli non è mai parso avvicinarsi al suo livello (alto, altissimo), lo stesso esibito a San Siro il 18 settembre del 2022, quando al campionato venne concessa la prima spallata possente con quell’1-2 ottenuto senza Osimhen, con Raspadori centravanti, con Kvara che sulla destra del Milan mandò in confusione prima Calabria e poi Dest, con quel palleggio ritmato che annunciò quasi un’epoca, questa che varrà il terzo scudetto.