Capello striglia l'Inter in diretta tv: "Mi ha fatto incazzare perché..."

ROMA - Fabio Capello non è mai contento. O meglio, esulta per il successo dell'Inter in Champions ma da grande perfezionista quale è riesce comunque a trovare dei lati negativi alla grande serata europea di Inzaghi. Dopo il 2-0 al Benfica nell'andata dei quarti, l'ex tecnico del Milan ha voluto chiarire davanti alle telecamere di Sky e del suo ex pupillo Billy Costacurta il suo pensiero critico: "Io fossi in Simone Inzaghi accoglierei la squadra con un applauso al rientro degli spogliatoi ma poi gli chiederei 'ma perché cavolo non giocate sempre così anche in Italia e nel weekend?'". Un ragionamento che non fa una piega analizzando la differenza di rendimento dell'Inter in questa stagione tra Champions e campionato.