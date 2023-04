Real Madrid-Chelsea dove vederla in tv

Partita: Real Madrid-Chelsea

Real Madrid-Chelsea, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma allo stadio Bernabeu di Madrid e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.

Dove vedere Real Madrid-Chelsea in diretta TV

Real Madrid-Chelsea, potrà essere seguito soltanto sui canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul canale numero 251 del satellite.

Real Madrid-Chelsea dove vederla in streaming

La partita tra Real Madrid e Chelsea di Champions League potrà essere seguita anche in streaming attraverso l'applicazione Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky per smartphone, tablet e smart tv. Si potrà assistere all'incontro anche comprando l'evento sulla piattaforma live on-demand NOW.

Real Madrid-Chelsea in Diretta: la cronaca

Real Madrid-Chelsea si affrontano nella fase a eliminazione diretta della Champions League per la terza stagione consecutiva. Il Chelsea ha vinto nella fase delle semifinali nel 2020-21 prima di diventare campione, mentre il Real Madrid ha vinto nei quarti di finale nel 2021-22 prima di diventare campione. Agli ottavi il Real Madrid ha avuto la meglio sul Liverpool, mentre il Chelsea ha eliminato il Borussia Dortmund.

Real Madrid-Chelsea, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Fernandez, N'Golo Kanté; Sterling, Havertz, Joao Felix. Allenatore: Lampard.

ARBITRO: Letexier (Francia).

ASSISTENTI: Mugnier-Rahmouni (Francia).

IV UOMO: Frappart (Francia).

VAR: Kwiatkowski (Polonia).

AVAR: Delajod (Francia).

