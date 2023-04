Theo Hernandez urla in faccia a Lozano dopo il gol del Milan: la reazione

MILANO - Nella bolgia del Meazza l'adrenalina pompa nelle vene dei giocatori, che in qualche occasione vanno fuori giri per la troppa carica agonistica. E' il caso di Theo Hernandez e Lozano, protagonisti di un duro faccia a faccia poco dopo il gol del Milan firmato da Bennacer: il messicano del Napoli si invola palla al piede, il francese interviene in tackle e gli fa carambolare il pallone addosso, poi esulta sguaiatamente come avesse segnato, Lozano reagisce e solo l'intervento di Di Lorenzo e del quarto uomo riporta la calma tra i due.