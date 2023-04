Ancelotti incontentabile: "Buon Real, ma si poteva fare meglio"

MADRID (Spagna) - Dopo il successo sul Chelsea, Carlo Ancelotti ha analizzato la prestazione del suo Real elogiando i giocatori, ma non risparmiandogli qualche critica: "Sono soddisfatto, la squadra ha giocato bene, gestendo la partita in parità numerica e affondando al momento giusto dopo che il Chelsea è rimasto in dieci. Però si poteva fare meglio nell'ultimo terzo di campo, con maggiore lucidità avremmo potuto segnare qualche altro gol. Il nervosismo iniziale? Mi sono arrabbiato perché difendevamo in due e i terzini giocavano troppo alti, poi dopo dieci minuti ci siamo risistemati. Adesso bisogna andare a Londra, giocando come sappiamo, senza guardare il risultato. Ci aspettano altri 90 minuti di sofferenza e lotta".