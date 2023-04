Champions, Real Madrid-Chelsea 2-0: guarda gol e highlights del match VIDEO

In serate come questa, si sa, Benzema può essere implacabile. Il francese sblocca il match al 21' con un tap in per il Real Madrid che comincia a gestire il match e, quando necessario, si aggrappa a Courtois per blindare la porta. Il vero protagonista della serata dei Blancos però è Vinicius Jr., mai tenuto a bada dal Chelsea. Gli uomini di Ancelotti al 74' blindano la vittoria con Asensio: vince il Real per 2-0. Al ritorno al Chelsea servirà un'impresa per qualificarsi alle semifinali di Champions League. Rivivi tutte le emozioni della super sfida di andata dei quarti al Bernabeu.