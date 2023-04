Ancelotti show al Bernabeu: giocata incredibile e pubblico in estasi VIDEO 

Serata speciale per il Real Madrid al Bernabeu, con gli spagnoli che conquistano la gara di andata contro il Chelsea grazie alle reti di Benzema e Asensio. Al 90' dopo tutte le super giocate andate in scena per mano dei campioni in campo, ne arriva una ancora più particolare: quella di Carlo Ancelotti ...

Ancelotti, giocata super in Real-Chelsea

Verso lo scadere del match tra Real Madrid e Chelsea è andato in scena al Bernabeu un tocco che ha mandato il pubblico in estasi, non tanto per il gesto tecnico, forse banale, quanto più per l'autore della giocata: Carlo Ancelotti. L'allenatore italiano ha stoppato in modo magistrale un pallone che andava verso di lui al 90' e, senza farlo cadere, ha iniziato a palleggiarci. Il tecnico, al termine del match, ha voluto commentare quanto fatto affermando: "La classe rimane, si perde tutto ma la classe non è acqua..."