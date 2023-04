Settimana decisiva, la prossima, per le squadre impegnate nelle gare di ritorno dei quarti in Champions League. Tra i match in programma anche Chelsea-Real Madrid. Sarà l'italiano Daniele Orsato ad arbitrare la gara in programma martedì a Stamford Bridge. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini. Quarto uomo Mariani, mentre la VAR è affidata a Irrati. AVAR a Valeri.