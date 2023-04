Chelsea-Real Madrid dove vederla in tv

Partita: Chelsea-Real Madrid

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Sky Sport Football, Sky Sport (253), Mediaset Infinity.

Pay TV Streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

Chelsea-Real Madrid: orari e canali

Chelsea-Real Madrid, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma a Stamford Bridge e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e Mediaset Infinity.

Dove vedere Chelsea-Real Madrid in diretta TV

Chelsea-Real Madrid, sarà trasmesso da Mediaset Infinity e Sky Sport, ai seguenti canali: SkySport (258) e SkySport Football (203).

Chelsea-Real Madrid dove vederla in streaming

La partita tra Chelsea e Real Madrid di Champions League sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, attraverso l'app disponibile per dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure tramite pc. La partita si potrà seguire anche su Sky Go, per abbonati Sky con accesso al servizio, e su NOW.

Chelsea-Real Madrid in Diretta: la cronaca

Chelsea e Real Madrid si affrontano nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata al Bernabeu si imposero i blancos per (2-0) grazie alle reti di Benzema e Asensio. Servirà quindi la partita perfetta ai blues per ribaltare il risultato maturato in Spagna. Curiosità della partita: il Chelsea ha perso due delle ultime tre gare disputate in competizioni europee contro il Real Madrid (1V), entrambe nei quarti di finale di Champions League nelle ultime due stagioni – prima di questo parziale i Blues non erano mai stati sconfitti dai Blancos nei cinque precedenti confronti diretti (3V, 2N). Nelle ultime due stagioni l’unica sconfitta casalinga del Chelsea in Champions League è avvenuta contro il Real Madrid nell’aprile 2022 (7V, 1N). Nessuna avversaria ha mai vinto due volte a Stamford Bridge nella competizione. Il Real Madrid ha passato il turno in Champions League in 18 delle 19 occasioni in cui ha vinto la gara di andata con due o più gol di scarto, venendo eliminato soltanto dal Monaco ai quarti di finale dell’edizione 2003/04 (4-2 all’andata, 1-3 al ritorno, fuori per la regola dei gol in trasferta).

Chelsea-Real Madrid, probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Thiago Silva, Fofana, Cucurella; N'Golo Kanté, Fernandez, Kovacic; Mudryk, Havertz, Joao Felix. Allenatore: Lampard

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Orsato (Italia).

ASSISTENTI: Carbone-Giallatini (Italia).

IV UOMO: Mariani (Italia).

VAR: Irrati (Italia).

AVAR: Valeri (Italia).

Chelsea-Real Madrid segui la diretta sul nostro sito