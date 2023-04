Chelsea-Real Madrid, le probabili formazioni

LONDRA - Probabile che questa sera i Blues tornino al 4-3-3. Con Koulibaly ko e Chilwell squalificato toccherà a Fofana affiancare Thiago Silva in difesa mentre la corsia sinistra se la contendono Cucurella ed Azpillicueta. In mediana, sicuri Kante e Fernandez, Kovacic in vantaggio su Mount e Gallagher per il terzo posto. Davanti è un rebus. Dovrebbe tornare Havertz, in panchina all'andata e lasciato fuori contro il Brighton in campionato. Probabile l'utilizzo di Joao Felix, nonostante le ultime prestazioni opache, il terzo posto se lo contendono Sterling (contestatissimo dai tifosi), Mudryk (che finora non ha brillato) e Pulisic (tornato titolare contro il Brighton).