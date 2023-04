Diretta Chelsea-Real Madrid 0-0: segui la partita LIVE

A Stamford Bridge è tutto pronto per la semifinale di ritorno tra Chelsea e Real Madrid , una sfida fortemente indirizzata dal risultato dell'andata, con il 2-0 a favore della squadra di Ancelotti. I Blues di Lampard chiamati all'impresa impossibile, ma molto più realisticamente a una prova d'orgoglio in una stagione da dimenticare. Segui la diretta...

21:43

43' - Benzema vicino al gol

Ripartenza del Real, Valverde innesca Benzema, che calcia di un soffio a lato. In precedenza erroraccio di Vinicius, che sparacchia sul fondo un rigore in movimento.

21:40

40' - Il Chelsea colleziona corner

Tornano a premere i Blues, che collezionano tiri dalla bandierina, al momento tutti senza esito.

21:35

35' - Modric vicino al gol

Iniziativa personale del croato, che chiama Kepa ad una risposta non banale. Orsato mostra il giallo anche a Cucurella, autore di un'entrata scomposta ai danni di Rodrygo.

21:30

30' - Match che non decolla

La partita non si accende, con un Chelsea che vorrebbe ma non riesce e un Real, che invece potrebbe ma non pare volere.

21:25

25' - Il Chelsea alza il baricentro

L'atteggiamento eccessivamente passivo e indolente del Real, incoraggia il Chelsea, che prova ad alzare il proprio baricentro.

21:22

22' - Giallo pesante per Militao

Militao scalcia da dietro Havertz e Orsato gli mostra il giallo: ammonizione pesante per il difensore brasiliano, che era diffidato e salterà l'eventuale semifinale di andata.

21:20

20' - Guizzo di Rodrygo

Prima occasione anche per il Real, merito di un'iniziativa personale di Rodrygo, che si libera alla conclusione e colpisce il palo esterno.

21:15

15' - Ancelotti richiama i suoi

Qualche disattenzione di troppo in difesa, Ancelotti mette subito le cose in chiaro invitando i giocatori a prestare maggiore attenzione.

21:12

12' - Clamoroso errore di Kantè!

La prima occasione da gol è per il Chelsea ed è clamorosa: Kantè si ritrova a tu per tu con Courtois e calcia sul fondo per la disperazione di Lampard e tifosi!

21:05

5' - Chelsea volenteroso, Real in controllo

Il Chelsea inizia con il piglio giusto, mantenendo il possesso e provando a creare problemi a un Real sornione, che si limita a controllare gli inglesi.

21:00

1' - Via a Chelsea-Real Madrid!

Orsato fischia l'inizio, prende il via Chelsea-Real Madrid.

20:50

Squadra arbitrale tutta italiana

In campo con le squadre che si riscaldano anche la squadra arbitrale, che sarà tutta italiana: dirige Orsato, Carbone e Giallatini assistenti di linea, Mariani quarto uomo, Irrati e Valeri al VAR.

20:15

La "fissa" di Benzema

Tutti gli ultimi 11 gol messi a segno da Benzema in Champions League, il francese li ha realizzati contro squadre inglesi.

20:10

La "doppia doppia" di Vinicius

Record cestistico in Champions League per Vinicius. Il brasiliano è l'unico giocatore che dalla scorsa stagione è andato in "doppia doppia" cifra con 10 gol e 10 assist.

19:55

Le formazioni ufficiali

Chelsea (3-5-1-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Chalobah; James, Kanté, Enzo Fernandez, Kovacic, Cucurella; Gallagher; Havertz. All: Lampard

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Modric, Kroos, Valverde; Vinicius, Benzema, Rodrygo. All.: Ancelotti

19:50

Niente effetto Lampard

Per il Chelsea fin qui non è scattato l'effetto Lampard. Il ritorno in panchina della bandiera dei Blues non ha sortito effetto, nessuna scintilla, anzi, tre sconfitte consecutive tra Champions e Premier e un undicesimo posto, peraltro neanche troppo solido, che riporterà il club di Stamford Bridge indietro di moltissimi anni. Poi sarà ricostruzione, magari con Guardiola.

19:45

Ancelotti sceglie i migliori

Ancelotti, da consumato mr. Champions, non lascia nulla al caso e orienta le sue scelte come se la qualificazione fosse ancora in bilico: dentro tutti i migliori, in mediana il giovane Valverde con Modric e Kroos, davanti tridente con Rodrygo, Vinicius e Benzema.

19:35

L'undici ufficiale del Real

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Modric, Kroos, Valverde; Vinicius, Benzema, Rodrygo. All.: Ancelotti

19:30

Tutto pronto a Stamford Bridge

E' già prepartita a Londra fuori e dentro Stamford Bridge, Chelsea chiamato a un'impresa dopo il 2-0 del Bernabeu a favore del Real Madrid.

Stamford Bridge (Londra)