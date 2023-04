Partita piena di emozioni a San Siro. Il match, terminato con il punteggio di 3-3, porta un risultato favorevole all'Inter che elimina il Benfica grazie al 2-0 dell'andata. I portoghesi pareggiano allo scadere, dopo una mischia su calcio d'angolo, ma non basta per superare il turno e raggiungere il Milan in semifinale. Per i nerazzurri sblocca la gara con un super gol Barella mentre a rincarare la dose ci hanno pensato Lautaro Martinez e Correa. Rivivi il match