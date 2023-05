Champions League Milan-Inter, derby storico a casa Brocchi

Un derby storico di Champions League , ma particolarmente speciale per due tifosi - uno rossonero, uno nerazzurro - che mercoledì sera assisteranno al primo round della semifinale tra Milan e Inter in compagnia di Cristian Brocchi . L'ex centrocampista ospiterà nella sua casa di Milano i due supporter, vincitori di un contest lanciato da Operazione Nostalgia (la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio) e il portale di intrattenimento Planetwin365.news.

Brocchi scese in campo nelle semifinali 2003

Una serata emozionante in compagnia di un calciatore che proprio venti anni fa visse in prima persona il derby europeo. Brocchi scese infatti in campo nelle semifinali del 2003 tra le fila dei rossoneri contribuendo alla conquista prima della finale e poi del titolo nella sfida decisiva contro la Juventus. Nell'appuntamento di mercoledì i due tifosi vivranno insieme a lui le emozioni della partita, che verranno condivise in diretta sulle pagine Instagram di Operazione Nostalgia e del portale. A partire dal 12 maggio sarà poi disponibile il video completo della serata per rivivere i momenti più belli del confronto.