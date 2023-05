Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni 

MADRID - Per la sfida di questa sera Ancelotti non avrà a disposizione Mendy infortunato e Militao squalificato. Davanti a Courtois difesa a 4 composta da Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga. In regia Kroos con ai lati Modric e Valverde. In attacco Benzema sarà supportato da Vinicius Junior e Rodrygo. Qui Manchester City: Guardiola ha solo Akè indisponibile. Ederson tra i pali, Walker e Akanji agiranno da terzini, con Stones e Dias centrali difensivi. In mediana Rodri e Gundogan comanderanno il gioco. Bernando Silva, De Bruyne e Grealish a supporto di Haaland.