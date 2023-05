Ancelotti, altro record in Champions: raggiunta la leggenda Alex Ferguson

MADRID - Real Madrid contro Manchester City ha un fascino tutto suo, e non solo perché conserva i connotati di una finale di Champions League anticipata o perché mette di fronte due dei tecnici più forti di sempre. Un sapore così particolare alla gara lo dà anche il record che Carlo Ancelotti è riuscito a tagliare proprio in occasione di un big match di questo tipo, davanti ad un altro grande come Guardiola, in uno stadio, il Bernabeu, che è un teatro del calcio.