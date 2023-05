Foden e Del Piero, palleggi fenomenali al Bernabeu: cosa ci siamo persi!

Un curioso siparietto è andato in scena ieri al Bernabeu dopo la semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Del Piero era pronto a collegarsi con lo studio di Sky Sport mentre dietro di lui c’era Foden intento a palleggiare. I giocatori di Guardiola che non avevano giocato, stavano facendo un piccolo allenamento sul campo, come di consueto. Il giovane attaccante inglese più di una volta è passato accanto ad Alex scusandosi, quasi come se non si fosse accorto che era l’ex capitano e stella della Juve. Poco dopo infatti, quando probabilmente Foden ha realizzato cosa era accaduto pochi istanti prima, ha invitato Del Piero a palleggiare con lui. Alex ha risposto all’invito con un sorriso ma non ha lasciato la sua postazione. Peccato perché sarebbe stata una scena bellissima.