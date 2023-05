Bufera Real-City: tecnologia con un "bug"

Bernabeu gremito, Real e City, la semifinale di Champions, terzultimo atto della coppa per club più prestigiosa d’Europa. A dirigerla c’era Artur Dias, fischietto portoghese alla sua in Champions stagionale. Prima semifinale per lui in carriera, conquistata anche grazie all’ottimo Eintracht-Napoli (un rigore ed un cartellino di rosso direttamente dal campo). Semifinale dunque dal sapore di premio, mittente il designatore Rosetti.

Per il match del Bernabeu c’erano anche i nostri Irrati ed Orsato, VAR e IV uomo. Una Champions paradossalmente sfortunata per il fischietto di Schio: senza la presenza sicura di un’italiana in finale, forse avrebbe potuto esserci lui a Istanbul.

Artur Dias lascia sul campo qualcosa, anche se ha provato a instaurare una buona empatia con i giocatori in campo. Non ci è però piaciuta la gestione delle schermaglie tra Grealish e Carvajal: ci può stare non punire il loro comportamento violento vicino ai tabelloni, mentre è molto meno condivisibile la scelta di sorvolare sulle loro schermaglie reiterate davanti alle panchine appena dopo. Comportamenti non puniti che - seppur indirettamente - “permettono” poi a Kroos di intervenire in modo durissimo su Gundogan pensando, a quel punto, che fosse ammesso tutto senza essere punito dai cartellini!

Dopo il gol del City, ammonito Ancelotti, convinto che il pallone avesse varcato la linea di campo poco prima del gol di De Bruyne (ovviamente al netto dell’APP). Abbiamo la Goal Line Technology per controllare se la sfera abbia o meno varcato la linea di porta, ma non abbiamo ancora la tecnologia per capire quando questa esca dal campo, specialmente se parliamo di un pallone in aria. A terra, lì avremmo avuto più punti di riferimento, ma così a seconda della prospettiva la palla può sembrare sia dentro che fuori. Incolpevole Irrati: nemmeno il Var ha tali strumenti per dirimere la controversia.