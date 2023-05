Guardiola e la frase sull'Eurovision: che polemica con i giornalisti!

Eurovision

Il Manchester City, per preparare al meglio la sfida di ritorno contro il Real Madrid, aveva chiesto di giocare in anticipo contro l’Everton. Ma nella stessa giornata di sabato, a Liverpool è stato programmato l’Eurovision, e per motivi di ordine pubblico la richiesta da parte del club di Guardiola è stata respinta. Il Manchester City giocherà di domenica, soltanto tre giorni prima della partita di ritorno di Champions League contro gli spagnoli. "Non voglio pensare al Real Madrid perché c'è tempo - ha dichiarato Pep Guardiola ai giornalisti - non molto a dir la verità, perché giochiamo domenica: non capisco, ma non voglio parlare più di quest, dovremo adattarci. La partita con l'Everton, comunque resta una priorità".