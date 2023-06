Keane snobba l'Inter: "Sfortunatamente il City farà il Treble"

Cresce l'attesa per la finale di Champions League che vedrà l' Inter di Simone Inzaghi sfidare la corazzata Manchester City di Pep Guardiola , fresco vincitore della FA Cup contro il Manchester United . L'ex bandiera dei Red Devils , Roy Keane , ha espresso la sua opinione su come andrà la sfida in programma all' Ataturk Olympic Stadium di Istanbul .

Roy Keane sulla finale di Champions League

Roy Keane, durante l'intervista concessa a Sunday World, ha snobbato l'Inter dandola per spacciata nell'ultimo atto della Champions League contro il Manchester City: "La squadra di Guardiola ora ha un'intera settimana di preparazione prima della finale contro l'Inter. I nerazzurri, ricordiamo, hanno perso 12 partite in Serie A. Il Manchester City è favoritissimo per la vittoria. Cosa posso dire in più del City? Guardiola è un allenatore brillante, in panchina hanno ottime alternative e riescono sempre a trovare il modo di vincere. Ecco perché il City è una grande squadra. Purtroppo farà il Treble".