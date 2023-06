L’Inter tenta il colpo di stato: la storia contro il fatturato

DALL'INVIATO A ISTANBUL - Storia o fatturato? È una questione di prospettiva. Per darsi coraggio, quando dall’altra parte c’è una corazzata come il City, chiunque nei panni dell’Inter si consolerebbe ripetendosi che in definitiva in campo non ci va mica il fatturato ma undici ragazzi, niente di più, niente di meno. Se invece si è nei panni di Guardiola, lo strafavorito di questa finale, per provare ad allentare la tensione e buttare la palla in tribuna non resta che ripetere che «in campo non va la storia». Alludendo a tutto quello che i nerazzurri hanno in bacheca e che dalle parti di Manchester, la Manchester dei Citizens, possono solo sognarsi: tre Champions, tre Coppe Uefa, due Intercontinentali, un Mondiale per club contro la Coppa delle Coppe alzata dal City nel 1970, mezzo secolo fa, quando Pep non era ancora nato. Scaramucce dialettiche a parte, resta un dato inequivocabile. Il City è una superpotenza economica, e questo nel calcio postmoderno riscrive le gerarchie. È un club di proprietà di un fondo sovrano e per questo può continuare a stravolgere le regole del calciomercato in barba agli inutili tentativi di Nyon di mettere un freno alle follie. Nella sola gestione Guardiola, il club di Mansour ha superato il miliardo di acquisti, cifra da raddoppiare se consideriamo l’intera esperienza del City Football Group. Oltre alla pressione di dover vincere a tutti i costi, Pep sente addosso gli occhi di buona parte della Premier League, stuzzicata dall’idea di assistere a un nuovo flop dei Citizens. Poco da stupirsi: al City sono convinti che siano state proprio le rivali inglesi ad aizzare la Uefa con l’inchiesta che aveva portato all’esclusione dalle coppe prima dell’intervento del Tas. Più financial che fair play.