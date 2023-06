Formazioni City-Inter, chi gioca e le scelte di Guardiola e Inzaghi: diretta

QUI INTER: Inzaghi ha portato l’Inter al top della condizione nel momento chiave della stagione, recuperando giocatori fondamentali come Lukaku. Però non cambia e lì davanti conterà ancora su Dzeko al fianco di Lautaro. Edin sogna un gol, diventerebbe il marcatore più anziano di una finale di Champions. Ma sa già che prima o poi dovrà lasciare il posto a Lukaku che con la sua fisicità, i suoi strappi, il suo attacco della profondità, ma anche con la capacità di dialogare con il Toro, può mettere in crisi la difesa alta del City che, giura Guardiola, non arretrerà certo in questa occasione. Tanti metri alle spalle del trio Walker-Ruben Dias-Akanji nei quali bisogna fiondarsi quando e come si può. Dicevamo di Lukaku, il primo cambio per l’attacco. L’altro jolly Simone può sfruttarlo per cambiare il centrocampo: Mkhitaryan. L’armeno giovedì ha sostenuto il primo allenamento completo dopo 22 giorni, ha spiegato il tecnico nerazzurro, e nelle sue parole sembra non esserci tattica di pretattica, semmai solo un po’ di tentazione. Di sicuro Simone ha anche in mente la lista dei possibili rigoristi, uno scenario che non ha trascurato. La verità può arrivare anche dal dischetto.

Probabili formazioni Manchester City-Inter

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola. A disposizione: 18 Ortega, 4 Phillips, 6 Aké, 14 Laporte, 19 Alvarez, 26 Mahrez, 47 Foden, 80 Palmer, 82 Lewis. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 37Skriniar, 33 D'Ambrosio,12 Bellanova, 8 Gosens, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 11 Correa, 90 Lukaku. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

Guardalinee: Sonolnicki e Listkiewicz (Polonia).

Quarto uomo: Kovacs (Polonia).

Var: Kwiatkowski (Polonia).

Avar: Frankowski (Polonia) e Fritz (Germania).

Manchester City-Inter, segui la diretta sul nostro sito