Manchester City-Inter, 150 milioni di spettatori in 200 Paesi

INVIATO A ISTANBUL - Centocinquanta milioni di spettatori in tutto il mondo guarderanno la finale di Champions League questa sera tra Manchester City e Inter , il secondo evento di tale portata disputato all’Ataturk dopo la sfida del 2005 tra Liverpool e Milan . Ai 150 milioni di persone che assisteranno alla sfida in modalità “broadcast”, con una copertura che raggiunge oltre 200 Paesi, ma anche navi da crociera e voli internazionali, andranno aggiunti altre 300 milioni di appassionati che interagiranno sui canali social della Uefa. Queste sono le stime di Nyon per un evento che mediaticamente vale quanto il Superbowl che quest’anno è arrivato a 113 milioni di spettatori nei soli Stati Uniti.

Qualche numero

Circa 300 giornalisti accreditati, 158 fotografi, 56 emittenti radio e tv che vanno ad aggiungersi ai titolari dei diritti in chiaro e a pagamento. Sul terreno di gioco 20 postazioni per il pre-gara in diretta tv ma anche 10 telecamere dedicate ai social media, ritenuti sempre più strategici. Tra i canali social, il sito web e le app. la Uefa stima in 1,2 miliardi le interazioni che la finale di Champions potrà generare.

Il trofeo

La coppa più ambita è alta 73,5 centimetri e pesa 7,5 chili. Dal 1968/69, ai club che vincono 5 volte la Champions, o la conquistano per tre edizioni di fila, viene consegnata la coppa originale e non la copia che viene conservata nella bacheche di tutta Europa. Oltre al Real Madrid, anche Ajax, Bayern, Milan, Liverpool e Barcellona hanno una versione “originale” nella sala trofei. Il design è stato rivisto leggermente nel tempo: dopo il restyling del 1967, siamo alla quinta "ristampa" della coppa. Ai vincitori andranno anche 40 medaglie per giocatori e staff.