Rodri in gol, Manchester in festa: reazione incontenibile dei tifosi

Un gol pesante quanto una casa quello di Rodri . Lo spagnolo con la sua rete consegna al Manchester City la Champions Leauge e risolve una partita complicatissima per gli uomini di Guardiola . Una volta siglata la rete del vantaggio la città inglese è esplosa di gioia.

City-Inter, la reazione di Manchester al gol di Rodri

In seguito al gol di Rodri Manchester è esplosa di gioia. I numerosi tifosi del City si erano riuniti per vedere insieme la partita su un maxischermo e dopo aver assistito alla rete dello spagnolo hanno avuto una reazione incontenibile. Dopo aver subito l'1-0 l'Inter non è più riuscita ad acciuffare il pareggio contro gli uomini di Guardiola.