Champions amara per Maresca: il padre è scomparso durante la finale

ISTANBUL (TURCHIA) - Il Manchester City ha vinto la Champions League battendo l' Inter in finale a Istanbul ma la festa non se l'è goduta Enzo Maresca. Il padre dell'ex calciatore, oggi nello staff di Guardiola , è infatti scomparso .

Maresca, il padre scompare durante la finale

L'uomo si trovava allo stadio Ataturk proprio in occasione della gara ma da ieri sera di lui non si hanno più notizie. Le forze dell'ordine turche si sono attivate nell'immediato, ma per ora non ci sono notizie certe di un suo ritrovamento.