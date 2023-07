La Champions League su Prime Video con la grande novità Klose 

Marco Foroni, Business Lead-sport Prime Video Italia, ha annunciato che l’ex calciatore tedesco Miroslav Klose, ex Lazio, considerato tra gli attaccanti più forti di sempre, campione del mondo nel 2014, miglior marcatore di sempre ai mondiali con 16 gol complessivi si unirà alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2023-24 in cui Prime Video trasmetterà la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League. Con sempre una squadra italiana tra Napoli, Inter, Milan e Lazio, quando impegnate.