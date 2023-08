Champions League, presentati i nuovi palloni ufficiali Adidas

L'Adidas ha svelato i palloni ufficiali che verranno utilizzati nel corso della Champions League 2023-24 e la Women's Champions League . I palloni celebrano i rispettivi inni di ciascun torneo, incorporando in modo creativo i testi (diventati iconici) in accattivanti disegni. Su uno sfondo argento metallizzato, la versione maschile dell' Official Match Ball integra una singola lettera del testo del coro immediatamente riconoscibile - "THE CHAMPIONS" - su ciascuna delle 12 stelle, in un ricco stile calligrafico.

Il nuovo pallone per la Women Champions League

L'introduzione di un inno personalizzato per la UEFA Women's Champions League, nella stagione 2021/22, ha segnato l'inizio di una nuova alba per il torneo. In onore di quel momento, il nuovo design incorpora il testo della canzone in due degli accattivanti pannelli a stella del pallone, creando un unico motivo di testo circolare in arancione brillante. Il blu e il viola, colori associati alla regalità, sono presenti in entrambi i design, a significare il prestigio dei tornei, dei club e dei calciatori coinvolti.

Matthew Davidson (Adidas): "L'inno Champions è speciale"

Matthew Davidson, responsabile del Global Brand Marketing Football di adidas, ha dichiarato: "La scorsa stagione siamo stati viziati da due tornei che, ancora una volta, hanno dato evidenza di quanto siano speciali la UEFA Champions League e la UEFA Women's Champions League come spettacoli calcistici. Nel corso degli anni, l'inno è diventato un momento molto atteso del rituale pre-partita che fa da cornice a spettacoli calcistici di altissimo livello. Quando viene ascoltato, evoca una reazione emotiva inconfondibile da parte di giocatori e tifosi, generando un senso di prestigio ed eccitazione. Per questo motivo, per le adidas Official Match Balls di questa stagione, abbiamo voluto celebrare il ruolo importante che queste canzoni ricoprono".