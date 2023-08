Playoff Champions, Vavro lancia il Copenaghen. Ok Psv e Anversa

COPENAGHEN (DANIMARCA) - Si completa il quadro dei playoff di Champions League . In attesa del sorteggio che andrà in scena domani (31 agosto) a Montecarlo , il Copenaghen stacca il pass per la fase a gironi. Reduci dal successo 1-0 nel match d'andata, i campioni di Danimarca pareggiano 1-1 con i polacchi del Rakow tra le mure amiche dello stadio 'Parken': l' ex Lazio Vavro sblocca il risultato con una bella conclusione dalla distanza al 25'. Il Rakow pareggia con Zwolinski ma non basta: danesi qualificati.

Copenaghen-Rakow 1-1: tabellino e statistiche

Psv show, Anversa nella storia

Spettacolo al 'Philips Stadion' dove i padroni di casa del Psv Eindhoven superano 5-1 i Rangers e si qualificano per la fase a gironi. Match subito in discesa per gli olandesi che volano sul 2-0 con la doppietta di Saibari. Gli scozzesi riaprono il match con l'acuto di Tavernier (su assist dell'ex Atalanta e Sampdoria Lammers) poi il Psv dilaga: De Jong, Veerman e l'autogol di Goldson chiudono match e qualificazione. Chi raggiunge per la prima volta nella storia la fase a gironi di Champions League è l'Anversa: i campioni del Belgio espugnano 2-1 il campo dell'Aek Atene grazie alle reti di Kerk e Balikwisha. Ai gialloneri non basta il momentaneo pareggio di Araujo.

Psv Eindhoven-Rangers 5-1: cronaca, tabellino e statistiche

Aek Atene-Anversa 1-2: cronaca, tabellino e statistiche