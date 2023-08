Sorteggio Champions League, le possibili avversarie dell'Inter ai gironi

MILANO - Riparte l'avventura dell' Inter in Champions League . La squadra di Simone Inzaghi , vice campione d'Europa in carica, proverà ancora una volta ad arrivare in fondo alla più prestigiosa competizione continentale per club : nel mirino, la finale di Wembley del 1 giugno 2024. In attesa del sorteggio di Montecarlo , ecco le possibili avversarie dei nerazzurri per conquistare un posto negli ottavi di finale .

Sorteggi Champions League, il regolamento

Le trentadue squadre che hanno il diritto di partecipare alla fase a gironi saranno suddivise in quattro fasce. La prima fascia è composta dai detentori del torneo, dalla vincitrice della Europa League e da sei campioni dei tornei nazionali. La seconda e quarta fascia saranno determinate dal ranking per club. Non saranno possibili incontri tra squadre della stessa federazione: l'Inter non potrà quindi sfidare, almeno in questa fase del torneo, Napoli, Milan e Lazio. Al termine dei gironi, le prime due classificate accedono di diritto agli ottavi di finale. Le terze, invece, disputeranno i playoff di Europa League.

Sorteggio Champions League, le possibili avversarie dell'Inter

I nerazzurri di Inzaghi partiranno dalla seconda fascia nel sorteggio della fase a gironi, in programma a partire dalle ore 18 al 'Grimaldi Forum' di Montecarlo. Possibile accoppiamento con il Manchester City, che parte in prima fascia come squadra detentrice del trofeo e campione d'Inghilterra, in un remake della finalissima giocata a Istanbul lo scorso 10 giugno. Inzaghi sogna una tra Feyenoord, Siviglia e Benfica, da evitare Bayern Monaco, Psg e Barcellona. Pericoli Union Berlino, Newcastle, Galatasaray e Real Sociedad in quarta fascia.

Sorteggio Champions League, le quattro fasce

PRIMA FASCIA: Manchester City, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Siviglia, Feyenoord.

SECONDA FASCIA: INTER, Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal.

TERZA FASCIA: Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, Psv Eindhoven, Sporting Braga, Copenaghen.

QUARTA FASCIA: Lens, Union Berlino, Newcastle, Anversa, Real Sociedad, Young Boys, Celtic, Galatasaray.