Sorteggio Champions League, dove vederlo in tv e orario

Sorteggio Champions, dove vederlo in tv e orario

I sorteggi di Champions League 2023/2024, si potranno seguire in diretta Tv alle (ore 18) su Prime Video e Sky (canale 200) riservato per i soli abbonati. Inoltre, l'evento sarà disponibile gratis e in chiaro sul digitale terrestre sul Canale 20. In streaming invece, sull'app di Prime Video, su dispositivi mobili e sul sito, ma anche su Sky Go, NOW e sui canali ufficiali dell'UEFA.