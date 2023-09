Champions, date e orari delle partite della Lazio: quando Simeone tornerà all'Olimpico

ROMA - Ecco il calendario del cammino Champions League per la Lazio. L'inizio sarà in grande stile contro l'Atletico Madrid del grande ex Diego Pablo Simeone all'Olimpico il 19 settembre. Subito l'occasione per riabbracciare il Cholo in uno stadio che si preannuncia stracolmo. Poi si vola a Glasgow contro il Celtic il 4 ottobre e ancora in Olanda in casa del Feyenoord il 25, tutte alle ore 21. Queste le prime tre partite della Lazio di Maurizio Sarri in Champions League, secondo i calendari ufficiali diramati dalla Uefa. I biancocelesti nel girone di ritorno affronteranno poi il Feyenoord in casa il 7 novembre (ore 21), quindi il Celtic sempre all'Olimpico il 28 novembre con inizio alle 18.45, per concludere a Madrid contro l'Atletico di Simeone alle ore 21.