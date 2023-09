Champions, decise le partite dei gironi trasmesse in chiaro: quali sono

ROMA - La Champions League 2023/24 sta per partire: una decina di giorni e le squadre qualificate alla fase a gironi inizieranno a sfidarsi con un sogno: alzare al cielo il trofeo più prestigioso d'Europa. E sale, ovviamente, l'attesa anche tra tifosi o semplici appassionati, pronti a non perdersi nemmeno un minuto di ogni singola fase, appostati davanti ai propri televisori. E per tutti coloro che vorranno seguire le sfide Champions, sono state scelte sei gare della fase a gironi visibili in chiaro.