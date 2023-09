Atletico Madrid, Simeone: "Tornare all'Olimpico sarà da pelle d'oca"

Giornata di vigilia anche in casa Atletico Madrid. La squadra di Simeone scenderà in campo all'Olimpico contro la Lazio nel match di Champions League in programma martedì 19 settembre alle 21.00. Come di consueto il tecnico dei Colchoneros è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo iniziato bene in campionato, poi però non abbiamo saputo reagire. Ora c'è la Champions, continuo ad avere fiducia nella squadra, quella di domani per me è una grande sfida, ce la giocheremo al meglio".