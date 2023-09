Milan-Newcastle, dove vederla in tv

MILANO - Per il Milan comincia l'avventura in Champions League : allo stadio San Siro di Milano arriva il Newcastle per la 1ª giornata del gruppo F . Calcio d'inizio fissato alle 18:45.

Milan-Newcastle: orari e canali

La gara tra Milan e Newcastle è in programma alle ore 18:45 allo stadio San Siro di Milano e sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity+.

Dove vedere Milan-Newcastle: in diretta TV

Milan-Newcastle sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252) e Mediaset Infinity+.

Dove vedere Milan-Newcastle in streaming

La partita tra Milan e Newcastle sarà visibile in streaming accedendo alle applicazioni Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity+.



Milan-Newcastle in diretta: la cronaca

Momento opposto per le due squadre: il Milan arriva dalla batosta nel derby con l'Inter (5-1), mentre il Newcastle dalla vittoria casalinga, 1-0, con il Brentford. Quello di questa serà sara il primo incontro ufficiale tra le due squadre, con i rossoneri che - contro le inglesi - hanno vinto solo una delle ultime 11 partite. Per il Newcastle, che è alla terza partecipazione alla Champions League, l'ultima vittoria in casa di una squadra italiana (il Palermo) risale alla Coppa Uefa 2006/2007.

