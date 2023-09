Lazio-Atletico Madrid, dove vederla in tv

ROMA - Il cammino in Champions League della Lazio parte dallo stadio Olimpico, alle ore 21, contro l' Atletico Madrid per la 1ª giornata del gruppo E.

Lazio-Atletico Madrid: orari e canali

La gara tra Lazio e Atletico Madrid è in programma alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Sky e su Mediaset, in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Lazio-Atletico Madrid: in diretta TV

Lazio-Atletico Madrid sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La gara, inoltre, sarà visibile in chiaro sulla rete Mediaset, su Canale 5.

Dove vedere Lazio-Atletico Madrid in streaming

La partita tra Lazio e Atletico Madrid sarà visibile in streaming accedendo alle applicazioni Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity.



Lazio-Atletico Madrid in diretta: la cronaca

Quello di stasera sarà il primo incontro in assoluto in Champions League tra Lazio e Atletico Madrid. L'ultimo confronto tra le due squadre risale all'Europa League 2011/12, precisamente ai sedicesimi: l'Atletico vinse sia a Roma (3-1), che in Spagna (1-0). Il computo totale delle sfide alle squadre spagnole non sorride alla Lazio, viste le sole 5 vittorie (9 pareggi e 4 ko) nei 22 precedenti.

