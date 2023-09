Lazio-Atletico Madrid, i convocati di Sarri

ROMA - A poche ore dall'esordio europeo della Lazio, il club biancoceleste ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida casalinga contro l'Atletico Madrid, in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Sarri ha convocato 23 calciatori per la sfida contro gli spagnoli guidati da Diego Pablo Simeone.